Lichtrode opening Wall Street in de maak

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt dinsdag in het rood van start te gaan. Futures op de S&P 500 index wijzen op een koersverlies bij opening van 0,2 procent. De Nasdaq opent vermoedelijk 0,1 procent lager. Beleggers hebben oog voor de vrijgave van de Amerikaanse orders voor duurzame goederen in juni, de Case Shiller huizenprijzenindex en het Amerikaanse consumentenvertrouwen in juli. Verder start vandaag de rentevergadering van de Federal Reserve, die woensdagavond uitmondt in een vers besluit. Veranderingen in het monetaire beleid worden niet verwacht, maar marktkenners hopen wel op meer duidelijkheid over het moment waarop de Amerikaanse centrale bank de geldkraan begint dicht te draaien. "We verwachten dat voorzitter Jerome Powell niet zover zal gaan dat hij aankondigt dat taperen eraan zit te komen", aldus econoom Matthew Luzzetti van Deutsche Bank De euro/dollar handelde op 1,1787. Olie werd iets duurder. Bedrijfsnieuws Het belooft een drukke dag met cijfers te worden. Maandagavond nabeurs kwam Tesla al met cijfers. De fabrikant zag de omzet bijna verdubbelen en troefde daarmee de analistenverwachtingen af. Er werden 200.000 voertuigen afgeleverd. Tesla boekte een winst van ruim 1,1 miljard dollar. Het aandeel Tesla lijkt 1,7 procent hoger van start te gaan. UPS heeft ook in het tweede kwartaal van 2021 zowel de omzet als de winst flink zien stijgen en presteerde beter dan verwacht. Het aandeel opent vermoedelijk 2 procent lager. 3M zag in het tweede kwartaal van 2021 de resultaten stijgen en verhoogde de outlook voor heel dit jaar. 3M rekent voor dit jaar zowel op meer omzet als winst dan het deed bij de rapportage van de resultaten over het eerste kwartaal. Het aandeel opent naar verwachting ruim een procent hoger. General Electric heeft na het tweede kwartaal ook de outlook voor het hele boekjaar aangepast. De omzet steeg afgelopen kwartaal met 9 procent en op aangepaste basis steeg het resultaat van een verlies van 0,14 dollar per aandeel naar een winst van 0,05 dollar. Vermoedelijk opent het aandeel 4 procent in de plus. Vanavond nabeurs overleggen Apple, Microsoft en Alphabet, moederbedrijf van Google, cijfers. Woensdag rapporteert Facebook en donderdag complementeert Amazon de 'Big Five'. Slotstanden De S&P 500 steeg maandag 0,2 procent tot 4.422,30 punten, terwijl de Dow Jones-index eveneens 0,2 procent won op 35.144,31 punten. Techbeurs Nasdaq maakte een pas op de plaats op 14.840,71 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

