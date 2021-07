Beursblik: redelijke cijfers Wereldhave Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Wereldhave

(ABM FN-Dow Jones) Wereldhave heeft in de eerste helft van dit jaar redelijk gepresteerd, maar het Franse vastgoed werd voor een te lage prijs verkocht. Dit oordeelde analist Herman van der Loos van Degroof Petercam dinsdag. De stabiele outlook voor 2021 laat onderliggende een lichte verbetering zien en het huidige boekjaar wordt al deels beïnvloed door het afstoten van vastgoed in Frankrijk. De desinvesteringen zijn goed voor een negatieve impact van circa 0,13 euro per aandeel, zo schat Degroof in. "De desinvesteringen zullen volledig wegen op de winst in 2022, waardoor er volgend jaar opnieuw een lagere winst kan worden verwacht", aldus Van der Loos. Voor 2022 rekent Wereldhave zelf op een direct resultaat van 1,40 tot 1,50 euro per aandeel. Vanaf dat moment rekent Wereldhave op een jaarlijkse stijging van 4 tot 6 procent "Al met al laat Wereldhave een trage verbetering zien van de activiteiten. De desinvestering van Frans vastgoed is duidelijk een opluchting, maar de twee slechtste panden zitten nog steeds in de portefeuille", zo zag de analist. Wereldhave verkocht 4 van de 6 Franse locaties voor 305 miljoen euro. Van der Loos merkte op dat de desinvesteringen tot een verlies van 14,5 miljoen euro leiden. Degroof Petercam heeft een Reduceren advies op Wereldhave met een koersdoel van 8,00 euro. Het aandeel daalde dinsdagochtend met 3,7 procent tot 14,71 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.