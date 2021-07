Randstad laat impact coronacrisis achter zich Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Randstad

(ABM FN-Dow Jones) Randstad heeft in het tweede kwartaal, zoals verwacht, de omzet stevig zien stijgen en schreef daardoor onder de streep weer zwarte cijfers. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de uitzender, die de impact van de coronacrisis inmiddels achter zich heeft gelaten. CEO Jacques van den Broek benadrukte in een toelichting dat de omzet van de wereldwijde actief zijnde uitzender het afgelopen kwartaal nu zelfs hoger ligt dan in de vergelijkbare periode in 2019. “Het positieve momentum hield in al onze regio's aan”, aldus de topman. Bij de laatste kwartaalrapportage meldde Randstad al dat het in april de volumes van 2019 weer in het vizier had, waardoor de verwachtingen vandaag hooggespannen waren. Toch wist Randstad de verwachtingen comfortabel te overtreffen. Ook het begin van juli wijst daarnaast op een aanhoudend sterk momentum, aldus de uitzender. Het afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis met 37 procent naar naar 6.078 miljoen euro. De 12 analisten die bijdroegen aan de consensus hadden gerekend op slechts 5.844 miljoen euro. De autonome groei in het tweede kwartaal bedroeg dan ook 38,2 procent, waar analisten rekenden op ruim 33 procent. De EBITA voor eenmalige posten kwam in het tweede kwartaal uit op 260 miljoen euro met een marge van 4,3 procent. De analistenconsensus voorzag 244 miljoen euro met een marge van 4,2 procent. Een jaar eerder bedroegen de cijfers nog respectievelijk 67 miljoen euro en 1,5 procent. Netto boekte Randstad afgelopen kwartaal een winst van 176 miljoen euro. In het tweede kwartaal van 2020 moest Randstad nog een verlies van 57 miljoen euro melden. De vrije kasstroom lag afgelopen kwartaal op 78 miljoen euro, ten opzichte van 530 miljoen euro een jaar eerder. In november dit jaar houdt Randstad een beleggersdag. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.