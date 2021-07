Beursblik: sterke resultaatstijging bij Aperam verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aperam heeft in het tweede kwartaal de EBITDA op kwartaalbasis fors zien stijgen. Dit bleek uit de consensus samengesteld door het bedrijf in roestvaststaal. De 11 analisten die aan de consensus bijdroegen, rekenen gemiddeld op een aangepaste EBITDA van 219 miljoen euro in het tweede kwartaal. De taxaties van de analisten liggen tussen de 203 en 250 miljoen euro. In het eerste kwartaal boekte Aperam nog 175 miljoen euro aan aangepaste EBITDA. Bij de laatste kwartaalcijfers liet Aperam weten zelf voor het tweede kwartaal te rekenen op een aangepaste EBITDA die hogere uitvalt dan in de eerste drie maanden. Ook rekent de fabrikant op een kleine daling van de nettoschuld. Die lag in het eerste kwartaal op 56 miljoen euro. Volgens analist Frank Claassen van Degroof Petercam profiteert Aperam van de stijgende staalprijzen. Claassen rekent op een aangepaste EBITDA van 223 miljoen euro voor het tweede kwartaal. Naar de mening van Degroof Petercam is het Europese landschap voor roestvrij staal structureel verbeterd en in dat licht is de waardering van het aandeel aantrekkelijk. Degroof Petercam hanteert dan ook een koopadvies voor Aperam met een koersdoel van 60,00 euro. Aperam komt woensdag voorbeurs met cijfers. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

