Beursblik: geen grote verrassingen verwacht bij ASMI

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalcijfers van ASM International beloven niet heel spannend te worden, nadat de halfgeleiderspecialist begin deze maand al liet weten dat de resultaten ruim boven de eerder afgegeven outlook zullen uitkomen. Op basis van voorlopige cijfers verwachtte de fabrikant op 1 juli dat de orderontvangst in het tweede kwartaal iets meer dan 500 miljoen euro zal bedragen, terwijl ASMI eerder zei te rekenen op een orderinstroom in het tweede kwartaal van 420 tot 440 miljoen euro. "De stijging van het aantal orders in het tweede kwartaal is vooral het gevolg van orders die eerder is het derde kwartaal werden verwacht en nu door klanten naar het tweede kwartaal zijn getrokken", lichtte ASMI de opwaartse bijstelling toe. De omzet zal naar verwachting in lijn zijn met de eerder afgegeven prognose van 390 tot 410 miljoen euro. Voor de tweede helft van 2021 rekent ASMI op een omzet ten minste vergelijkbaar met die in de eerste zes maanden. In aanloop naar de kwartaalcijfers liet Berenberg zich positiever uit over het aandeel. "We verwachten dat ASMI een sterk marktaandeel weet te behouden dankzij de unieke positie in de ALD markt en de sterke reputatie bij fabrikanten van foundry- en logicchips", schreef analist Tammy Qiu. Wel vindt zij dat ASMI werk moet maken van de geheugenmarkt. Verder noemt Qiu epitaxy, een methode om een dunne monokristallijne laag aan te brengen op een monokristallijn substraat, een "grote kans" voor ASMI. Gecombineerd met ALD kan epitaxy ervoor zorgen dat de omzet van ASMI de komende zeven jaar jaarlijks met minimaal 15 procent zal groeien, meent Qiu. ASMI publiceert dinsdag nabeurs de resultaten over het tweede kwartaal. Het aandeel ASMI handelde maandag 0,9 procent hoger op 306,90 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

