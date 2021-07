Rode start Wall Street in de maak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street maakt zich op voor een iets lager begin van de nieuwe handelsweek. Futures op de S&P 500 dalen rond lunchtijd 0,2 procent. De week begint rustig. Op de macro-agenda staan alleen de nieuwe woningverkopen en qua bedrijfsresultaten valt het ook mee. Lockheed Martin komt met cijfers en vanavond nabeurs is het de beurt aan Tesla. De rest van de week is het een stuk drukker, met vooral veel techbedrijven die de boeken openen. De verwachtingen zijn hooggespannen, na onder meer enkele positief ontvangen rapportages van technologieaandelen afgelopen week. Zo stegen Twitter en Snap donderdag respectievelijk 3 procent en zelfs 24 procent, nadat de winsten in het tweede kwartaal de verwachtingen ruimschoots hadden overtroffen. "De resultaten van Snap en Twitter zijn een weerspiegeling van het feit dat de uitgaven voor digitale advertenties zeer scherp zijn hersteld [na de corona-terugval]", merkte vermogensbeheerder Nick Frelinghuysen van Chilton Trust op. Frelinghuysen beschouwt dit als een goede voorbode voor de cijfers van onder meer Google en Facebook. De aandelen van Google en Facebook knalden afgelopen week in anticipatie op sterke cijfers al omhoog en verpulverden hun recordstanden. Dinsdag en woensdag overleggen deze bedrijven cijfers, net als Apple en Microsoft. Donderdag complementeert Amazon de ‘Big Five’. Ook is er woensdagavond nog een rentebesluit van de Federal Reserve. De markt zal vooral kijken wat voorzitter Jerome Powell over de inflatie te zeggen heeft. De euro/dollar handelt maandagmiddag op 1,1795 en olie wordt iets goedkoper. Bitcoin en andere cryptomunten hebben de wind in de rug. Amazon.com gaat mogelijk crypto's als betaalmiddel accepteren. De internetreus heeft volgens persbureau Bloomberg vorige week een vacature voor een productmanager digitale valuta geplaatst. "De stieren zijn terug", concludeerde analist Naeem Aslam van AvaTrade. Bedrijfsnieuws Vrijdag gingen in de VS de aandelen van Chinese bedrijven die actief zijn in online educatie hard onderuit, soms zelfs meer dan 90 procent, na geruchten dat Beijing de maatregelen voor deze bedrijven sterk wil aanscherpen. "Dit weekend werd het nieuws bevestigd. De timing van de stap is opvallend, want veel van de grote aanbieders van privé- en bijlessen hebben in de afgelopen kwartalen miljarden opgehaald op de financiële markten, waaronder die van New York. Zowel Chinese als internationale beleggers dachten te investeren in de toekomst van het Chinese onderwijs, maar hadden mogelijk weinig oog voor het politieke risico dat bij dergelijke beleggingen wordt gelopen", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank. De Chinese machthebbers willen dat de bedrijven een non-profit model accepteren. Speelgoedmaker Hasbro kwam voorbeurs reeds met kwartaalcijfers die beter waren dan in het tweede kwartaal 2020, en ook beter dan verwacht. In de elektronische handel reageerde het aandeel nog niet sterk op de resultaten. Slotstanden De Dow Jones index sloot vrijdag 0,7 procent hoger op 35.061,55 punten. De breder samengestelde S&P 500 index won een procent op 4.411,79 punten en techbeurs Nasdaq won ook een procent en sloot de week af op 14.836,99 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.