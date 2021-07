Winstwaarschuwing Kimberly-Clark Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Kimberly-Clark heeft in het tweede kwartaal onder de maat gepresteerd en geeft een winstwaarschuwing voor het hele boekjaar. Dit bleek vrijdag uit de resultaten van de Amerikaanse fabrikant van papieren zakdoekjes, wc-papier en luiers. "Ons tweede kwartaal weerspiegelt een aanhoudende door de pandemie veroorzaakte volatiliteit. We worden geconfronteerd met aanzienlijke hogere inkoopkosten", aldus CEO Mike Hsu in een toelichting. Bovendien kan Kimberly-Clark veel minder profiteren van het feit dat producten als tissues en wc-papier flink werden ingeslagen door consumenten toen de coronacrisis op zijn hoogtepunt was. Hsu zei ook dat Kimberly-Clark de prijzen heeft verhoogd om de inflatoire druk te compenseren. Dit zorgt ervoor dat de verkopen vermoedelijk zullen dalen, waardoor het bedrijf genoodzaakt is de winstverwachting voor heel dit jaar neerwaarts bij te stellen. Daarnaast verwacht Kimberly-Clark zijn herstructureringsprogramma dit jaar af te ronden, wat zal resulteren in een afschrijving van 2 tot 2,1 miljard dollar. Over heel 2021 rekent het bedrijf nu op een aangepaste winst per aandeel van 6,65 tot 6,90 dollar. Dat was 7,30 tot 7,55 dollar. Tweede kwartaal In de afgelopen drie maanden daalde de winst per aandeel van 1,99 tot 1,19 dollar. De aangepaste winst per aandeel kwam met 1,47 dollar ruimschoots onder de 1,71 dollar uit die analisten geraadpleegd door FactSet voorspelden. De omzet van Kimberly-Clark steeg wel, van 4,6 naar 4,7 miljard dollar waar analisten op circa 4,8 miljard dollar rekenden. In de voorbeurshandel noteerde het aandeel vrijdag ruim 3,5 procent lager. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

