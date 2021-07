Tech zet AEX in het groen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag voor de derde dag op rij in het groen gesloten. De AEX won 0,7 procent en sloot op 739,03 punten. Vermogensbeheerder Cees Smit van Today's Group was verbaasd over al het koersgeweld bij de techaandelen. "Zo'n Adyen gaat omhoog op eigenlijk niets", meent hij. De markt laat zich momenteel vooral leiden door het cijferseizoen. "Fantastische cijfers met cadeautjes voor de aandeelhouder dan ga je omhoog, maar haal je de verwachtingen net niet, dan wordt je hard afgestraft", aldus Smit, wijzend op de kwartaalrapportage van Unilever. "Ik durf niet meer echt omlaag te kijken, maar we zouden nu toch rond een top moeten zitten", meent de vermogensbeheerder, die voor de AEX rekent op een daling naar 720 punten. Maandag kreeg de Amsterdamse hoofdgraadmeter nog een fikse tik te verwerken. De AEX daalde toen van 736,5 naar 721 punten. Ook vandaag was er wel veel aandacht voor de bedrijfscijfers. Daarnaast lette de markt ook op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Conform verwachting handhaafde de ECB de rente en de opkoopprogramma's. Wel werd de forward guidance aangepast, zoals voorzien. Econoom Carsten Brzeski van ING interpreteert die wijziging als een duidelijke boodschap dat de rentetarieven nog langer laag zullen blijven. Voor macronieuws keek de markt vandaag naar de VS. Vooral een onverwachte stijging van de eerste steunaanvragen viel op. De euro/dollar werd verhandeld op 1,1776. Olie werd bijna een procent duurder. Stijgers en dalers In de AEX gingen de techaandelen aan de leiding. ASMI en ASML stegen 3,4 en 3,6 procent, Adyen werd 4,7 procent duurder en Just Eat Takeaway steeg ook 4,7 procent. Het aantal dalers was beperkt. Unilever was het enige fonds dat meer dan een procent verloor. De kwartaalcijfers van Unilever waren beter dan verwacht, maar de markt was niet te spreken over de neerwaartse aanpassing van de margeverwachting voor dit jaar. De cijfers van Aalberts werden duidelijk beter verteerd. Het aandeel steeg 4,8 procent. Degroof Petercam sprak dan ook van erg sterk resultaten en wees op het orderboek dat met 59 procent is gestegen. Alfen werd ook 4,8 procent duurder, maar Eurocommercial Properties verloor 2,1 procent. Bij de smallcaps ging Accell, dat vrijdag met cijfers komt, aan de leiding met een koerswinst van 5,0 procent. Sligro zag de halfjaarcijfers beloond met een koerswinst van 3,7 procent. Vastned verloor 3,2 procent. In de lijst met lokale aandelen viel Hydratec op met een koerswinst van 10,0 procent, overigens bij lage volumes. Hydratec zag in de eerste zes maanden van 2021 de omzet en de winst flink stijgen en is ook positief gestemd voor de tweede helft. Value8 en RoodMicrotec zagen de halfjaarcijfers beloond met winsten van respectievelijk 4,2 en 1,8 procent. Tussenstand Wall Street Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5 won de Nasdaq 0,2 procent, terwijl de Dow en de S&P rond de slotkoersen van woensdag cirkelden. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.