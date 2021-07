Winst Value8 stijgt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Value8

(ABM FN-Dow Jones) Value8 heeft in de eerste helft van 2021 de winst flink zien aantrekken. Dit bleek donderdag uit cijfers van het beursgenoteerde investeringsvehikel onder leiding van CEO Peter Paul de Vries. In het afgelopen jaar boekte Value8 een winst van 10,7 miljoen euro tegen 0,1 miljoen euro een jaar eerder. De winst per aandeel kwam uit op 1,10 euro tegen 0,01 euro een jaar eerder. Ook het eigen vermogen trok aan, met 13,3 procent tot 88,8 miljoen euro. De solvabiliteit bedroeg op 30 juni 86,3 procent. Per aandeel bedraagt de intrinsieke waarde 8,55 euro, hetgeen 12,2 procent meer is dan de 7,62 euro eind 2020. Hoewel de resultaten van de private bedrijven, waaronder Kersten, zich volgens Value8 goed ontwikkelden, werd de winst vooral gestuwd door de sterke ontwikkeling van de beursgenoteerde belangen. Met name de belangen in Ctac en Renewi werden fors meer waard, zo zag het investeringsvehikel. Het negatieve koersresultaat op de portefeuille edelmetaal-aandelen bleef beperkt tot 0,7 miljoen euro. In de eerste zes maanden van dit jaar breidde Value8 de portefeuille naar eigen zeggen fors uit met investeringen in Ctac, FullMobility, Novisource en PIDZ. Het belang in Neways, dat wordt overgenomen door Infestos, werd afgestoten. Na de investeringen in de eerste helft van 2021 is Value8 naar eigen zeggen weer ‘fully invested’. Value8 zegt op lange termijn positief gestemd te zijn over de verdere waardecreatie voor aandeelhouders, maar plaatst daar wel een kanttekening bij. "Na een uitstekend eerste halfjaar, enige afkoeling van het beursklimaat ons niet verbazen", aldus de investeerder. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.