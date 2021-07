Tech aan kop in groene AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend overtuigend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,6 procent op 733,47 punten. "De beurzen zoeken na de rally van inmiddels meer dan een jaar duidelijk richting", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Volgens hem zijn er veel vragen bij beleggers, onder meer over het effect van de opmars van de deltavariant van het coronavirus op de heropening van de economie, maar ook over de inflatie en wat de centrale banken gaan doen. "Het is dan ook niet vreemd dat de onzekerheid, en dus de volatiliteit op de beurzen wat toeneemt", aldus Wiersma. "De scherpe stijging van het aantal besmettingsgevallen is een reëel en actueel probleem, vooral voor landen waar minder dan 50 procent van de bevolking is gevaccineerd", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "In landen als het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, waar er veel gevaccineerd wordt, verwachten beleggers dat de vaccins het virus goed genoeg tegenhouden, zodat de ziekenhuizen niet zullen volstromen." Verder merkte Wiersma van ING op dat de AEX omhoog wordt getrokken door de "prima" kwartaalcijfers van ASML. De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1774. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1783. De olieprijzen stegen licht. Naast een reeks bedrijfscijfers, verwerken beleggers vandaag onder meer de wekelijkse hypotheekaanvragen en de olievoorraden uit de Verenigde Staten. Verder blijft het op macro-economisch vlak rustig. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen steeg ASML met 3,5 procent na kwartaalcijfers. Volgens Kempen publiceerde ASML een goed kwartaalrapport. Analist Nigel van Putten van Kempen wees op een recordstand van het orderboek, een outlookverhoging voor 2021, aanhoudende trends tot in 2022 en een EUV-capaciteit van meer dan 60 machines in 2023. Ook ING sprak van een "erg sterke" update. Verder stegen Adyen en ASMI tot 3,8 procent. AkzoNobel verloor juist 2,1 procent na cijfers. Het verf- en coatingsbedrijf heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de winstgevendheid zien oplopen, terwijl de omzet ook een steeg. Volgens JPMorgan Cazenove waren de resultaten conform verwachting. AkzoNobel kwam dinsdag al onder druk te staan, nadat de Amerikaanse concurrent PPG maandagavond een kwartaalupdate afgaf die slecht werd ontvangen. In de AMX won Basic-Fit 2,9 procent en Air France-KLM 3,2 procent. Corbion leverde maar liefst 7,1 procent in, nadat het aandeel op de verkooplijst werd geplaatst door Barclays. Corbion blijft volgens Barclays goed gepositioneerd om van de duurzaamheidstrends in de wereld te kunnen blijven profiteren, maar op korte termijn drukken de hogere kosten op de winst. Onder de kleinere aandelen won Brunel 2,7 procent, maar verloor Avantium 1,4 procent. Beter Bed steeg met 1,4 procent na cijfers en NX Filtration zelfs 7,3 procent na een koopadvies van Berenberg. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

