Herstel voor AEX

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs steeg dinsdagochtend aanzienlijk, waarmee de aandelenmarkt deels herstelde van de verliezen op maandag. Rond de klok van half twaalf won de AEX 0,3 procent op 723,18 punten.

"De aandelenbeurzen zijn met een flinke kater begonnen aan de nieuwe beursweek", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. "Beleggers maken zich duidelijk zorgen over de opleving van de deltavariant, want er wordt gevreesd voor nieuwe restricties die het economische herstel in de weg kunnen zitten." Vooral "oude-economie-aandelen" werden hard geraakt op de beurs, zo zag Blekemolen.

Hoewel de beurzen dinsdag wat herstelden van de verliezen van een dag eerder, ziet Blekemolen dat er nog wel wat ruimte is voor een verdere daling. "De lange termijn trend is echter nog opwaarts gericht en het klimaat blijft gunstig voor aandelen. De eerste kwartaalcijfers werden ook goed ontvangen", aldus de beleggingsspecialist.

Ook analisten van IG zien geen aanleiding voor een nieuwe berenmarkt. "De rente blijft laag en gaat lager, de economie blijft ook redelijk goed draaien met coronarestricties, die overigens hooguit iets langer blijven in Europa en de Verenigde Staten", aldus de analisten. "We zien de laatste koersdalingen als de laatste stuiptrekkingen van een markt die nog maar net in paniek kan raken van een pandemie die op zijn retour is."

De toegenomen onrust op de financiële markten gaf de Amerikaanse dollar een duwtje in de rug. Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1800, ten opzichte van bijna 1,1900 begin vorige week.

De olieprijzen herstelden licht van een fors verlies op maandag. De forse daling van de olieprijs maandag volgde op een bijeenkomst van OPEC+ afgelopen weekend, waarin een nieuw productieakkoord werd gesloten. Afgesproken is dat vanaf augustus maandelijks de productie met 400.000 vaten olie per dag zal worden verhoogd tot april 2022. Aangescherpte reisbeperkingen spelen het zwarte goud daarnaast ook niet in de kaart.

Vandaag zijn onder meer Netflix, Phillip Morris, Halliburton, Manpower Group en United Airlines aan de beurt om op Wall Street cijfers te overleggen. Naast de stroom aan bedrijfscijfers hebben beleggers vandaag ook oog voor de afgegeven woningbouw en bouwvergunningen in de VS in juni.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen gingen Unibail en ASR Nederland aan kop met stijgingen van 2,7 tot 3,4 procent. ASR kreeg een koopaanbeveling van Deutsche Bank.

AkzoNobel verloor juist 3,3 procent. De Amerikaanse sectorgenoot PPG kampte het afgelopen kwartaal met tekorten en leveringsproblemen. 's Werelds grootste verfproducent kon daardoor maandag nabeurs op Wall Street niet aan de verwachtingen voldoen en het aandeel daalde in de elektronische handel met 6,4 procent. Morgen rapporteert AkzoNobel de kwartaalresultaten.

In de AMX wonnen Eurocommercial Properties en Air France-KLM 3,2 tot 3,6 procent. Intertrust verloor 1,4 procent.

In de AScX won Wereldhave 3,3 procent. Avantium verloor 1,6 procent.

Het lokaal genoteerde Holland Colours steeg 4,9 procent.