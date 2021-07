Beursblik: Deutsche Bank zet ASR op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft dinsdag het advies voor ASR verhoogd van Houden naar Kopen, terwijl het koersdoel van 40,00 naar 41,00 euro ging. Analisten van de Duitse bank zagen dat het aandeel ASR dit jaar ondermaats presteerde, als gevolg van winstnemingen. Beleggers bleken volgens de analisten op zoek naar bedrijven die meer zouden profiteren van een reflatie, ofwel beleggers die inspelen op sterkere groei en hogere rentes. "Nu deze zoektocht aan kracht verliest, ka de markt opnieuw gaan kijken naar namen van hoge kwaliteit in de tweede helft van dit jaar", aldus de marktvorsers. In deze context ziet ASR er aantrekkelijk uit en een koopadvies is dan ook gerechtvaardigd. Deutsche Bank verwacht dat ASR de kloof in de waardering met Nederlandse sectorgenoten zal inlopen. Onderliggend ziet ASR er volgens de analisten beter uit dan NN, hoewel die verzekeraar ook goed presteert en de afgelopen weken genoot van een positieve nieuwsstroom. Naast de komende halfjaarcijfers zou ook de beleggersdag van ASR in december een aanjager voor de koers kunnen blijken als analisten hun taxaties vervolgens moeten verhogen. Het aandeel ASR sloot maandag 3,4 procent lager op 32,54 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

