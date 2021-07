Video: Just Eat Takeaway terecht afgestraft

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalcijfers van Just Eat Takeaway.com zijn donderdag niet goed ontvangen door beleggers. "Terecht", oordeelde marktanalist Robbert Manders van IG Nederland voor de camera van ABM Financial News.

Manders wees daarvoor op de orders en de omzet. Waar concurrenten het afgelopen kwartaal in de VS sterk presteerden, is Grubhub in de VS in het tweede kwartaal niet gegroeid, concludeerde de analist.

Daarnaast is de analist kritisch over de outlookverhoging die de maaltijdbezorger afgaf. De maaltijdbezorger mikt voor heel 2021 op een ordergroei van 45 procent, exclusief de resultaten in de VS, waar eerder nog werd gemikt op een groei van 42 procent.



Volgens Manders lijkt eerder sprake van een verkrapping van de bandbreedte in plaats van een echte verhoging, aangezien er geen bovenkant van de bandbreedte is afgegeven.

Klik hier voor: Just Eat Takeaway terecht afgestraft