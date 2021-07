Daimler overtreft analistenverwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Daimler

(ABM FN-Dow Jones) Daimler heeft in het tweede kwartaal de resultaten "significant hoger zien uitkomen dan de verwachtingen in de markt", in zekere mate geruggesteund door een vrijval aan voorzieningen van 120 miljoen euro. Dit bleek donderdag uit een tussentijds handelsbericht van de Duitse autobouwer. Daimler noemde onder meer een gunstige productmix, dito prijzen en een aanhoudende focus op de kosten als redenen. Wel benadrukte de fabrikant dat het nog altijd tegenwind ondervindt van het beperkte beschikbaarheid van halfgeleiders. Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBIT) kwam uit op 5,4 miljard euro, waar analisten rekenden op slechts 4,3 miljard euro. De industriële vrije kasstroom kwam uit op 2,6 miljard euro waar vooraf in de consensus volgens Daimler rekening werd gehouden met krap 1,8 miljard euro. De volledige kwartaalcijfers volgen op 21 juli. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.