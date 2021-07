Federal Reserve ziet op termijn inflatie matigen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve verwacht dat de inflatie in de Verenigde Staten de komende maanden op het huidige hoge peil blijft, alvorens te matigen. Dit bleek woensdag uit het halfjaarverslag van de centrale bank, die voorzitter Jerome Powell later vandaag in het Huis van Afgevaardigden presenteert. Powell schreef de scherpe inflatiecurve daarin toe aan verstoringen in de aanvoerketen. Dinsdag bleken de consumentenprijzen in juni met 5,4 procent de hoogste stijging sinds 2008 te hebben doorgemaakt. De Fed staat inmiddels een inflatie van meer dan 2 procent toe, mits op langere termijn een gemiddelde van 2 procent wordt gehaald. De centrale bank handhaaft voorlopig de rente dicht bij 0,00 procent en koopt nog altijd 120 miljard dollar per maand aan staatspapier in. Inmiddels zijn 13 van de 18 stemhebbende Fed-leden van mening dat de rente in 2023 omhoog kan. Powell stelde dinsdag verder dat de Amerikaanse economie nog ver is verwijderd van het gewenste niveau, maar dat experts wel voorzien dat de progressie aanhoudt. Dit betekent dat de centrale bank ook zal blijven stimuleren om het economische herstel te blijven steunen. De voorzitter verwacht dat bij de komende monetaire bijeenkomsten de de gesprekken over tapering worden voortgezet en dat er nog geen besluiten zijn genomen. Powell benadrukte dat de markt tijdig op de hoogte zal worden gesteld als het monetaire beleid wordt verkrapt. De euro noteerde woensdagmiddag 0,4 procent hoger op 1,1819 dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

