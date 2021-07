Update2: ECB handhaaft rente

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft donderdag conform de verwachting de rentes ongemoeid gelaten en ook het opkoopprogramma van obligaties gehandhaafd. Dit bleek uit het rentebesluit van de ECB.

De belangrijkste beleidsrente bleef daarmee staan op 0,00 procent en de strafrente op 0,25 procent. De depositorente werd gehandhaafd op 0,50 procent negatief.

Daarnaast handhaafde de centrale bank zijn Asset purchase programme (APP) van 20 miljard euro per maand.

Het zogeheten Pandemic Emergency Purchase Programme bleef eveneens onaangeroerd op 1.850 miljard euro met een looptijd tot ten minste eind maart 2022 en in ieder geval totdat de centrale bank van mening is dat de coronacrisis voorbij is.

Wel paste de bank zijn forward guidance aan, wat volgens marktvolgers geen verrassing was, aangezien de centrale bank zijn inflatiedoel recent vaststelde op 2 procent.

De ECB zei ter ondersteuning van zijn symmetrische inflatiedoelstelling van 2 procent en in overeenstemming met zijn beleidsstrategie te verwachten dat de basisrentes van de ECB op hun huidige of lagere niveaus zullen blijven totdat de inflatie voor een wat langere tijd op of licht boven de 2 procent noteert. "Denk hierbij aan een periode van zeg een jaar", aldus marktanalist Elwin de Groot van Rabobank tegen ABM Financial News.

Per saldo zegt de centrale bank daarmee volgens De Groot van Rabobank dat de rente langer laag blijft dan de markt eerder had verwacht.

In haar toelichting op het rentebesluit zei voorzitter Christine Lagarde te verwachten dat de inflatie de komende maanden waarschijnlijk zal stijgen, maar volgend jaar weer zal dalen. De inflatievooruitzichten zijn volgens haar voor de middellange termijn gematigd. Hoewel de inflatieverwachtingen stijgen, zit de prijsstijging nog steeds "op enige afstand" van de beoogde 2 procent, zei zij.

Een paar weken geleden maakte de ECB na een strategische review die anderhalf jaar duurde bekend dat het haar inflatiedoel vastzet op 2 procent. Eerder mikte de centrale bank nog op een inflatiedoelstelling van onder, maar dicht bij 2 procent. De nieuwe strategie geeft de ECB de ruimte om het accommoderende monetaire beleid langer aan te houden in een poging de inflatie op het gewenste niveau te krijgen.

Voorzitter Lagarde sprak tevens van een krachtig economisch herstel in de eurozone naarmate de uitrol van de vaccinatieprogramma's vordert. Zij benadrukte echter wel dat er nog een lange weg is te gaan, voordat de economische schade van de coronaviruspandemie is gecompenseerd. De deltavariant van het virus is daarbij volgens haar een bron van onzekerheid.

