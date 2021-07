Passagiersvervoer daalt weer iets minder scherp - IATA

(ABM FN-Dow Jones) Het passagiersvervoer in de mondiale luchtvaartsector is in mei opnieuw fors gedaald, maar wel iets minder sterk dan in de voorgaande maanden. Dit meldde brancheorganisatie IATA woensdag.

De vraag naar vliegreizen daalde met 62,7 procent in vergelijking tot mei 2019, toen er nog geen sprake was van een coronacrisis. In april ging het om een krimp van 65,4 procent en maart om een afname met 66,9 procent.

IATA schreef deze verbetering opnieuw toe aan verbeteringen op de binnenlandse markten. Waar de daling internationaal 85,1 procent was, was dit voor binnenlands reizen 23,9 procent.

"De kracht van het mondiale economische herstel en een herstel van de boekingen in juni geven enig optimisme voor een zomers herstel", schreef IATA woensdag. De brancheorganisatie wees echter ook op de toenemende zorgen over de de nieuwe coronagolven nu nieuwe varianten de kop opsteken. "Dat zet het verwachte herstel in de tweede jaarhelft van 2021 op de tocht."