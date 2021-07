Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel Wolters Kluwer Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het koersdoel voor Wolters Kluwer verhoogd van 84,00 naar 90,00 euro, met handhaving van het Outperform advies. De zakenbank ziet een verbetering in het momentum voor het databedrijf en verhoogt de verwachting voor de autonome groei van 3,0 naar 3,7 procent in 2021 en van 3,2 naar 3,6 procent in 2022. Dit leidt tot een 1 procent hoger winsttaxatie per aandeel dit jaar en 3 procent meer in 2022. Voor de halfjaarcijfers rekenen de analisten op een voortzetting van de autonome groei van 4 procent in het eerste kwartaal, terwijl de marges met 150 basispunten verbeteren tot 26,7 procent of mogelijk zelfs meer dan 27 procent. De vrije kasstroom van Wolters Kluwer is aantrekkelijk met een rendement van 4,3 procent bij de huidige koers. De waardering ligt nog 18 procent lager dan Amerikaanse sectorgenoten in informatiedienstverlening. Het rendement op geïnvesteerd kapitaal is de afgelopen zes jaar al met 380 basispunten gestegen, merken de analisten op. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

