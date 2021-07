Shell gaat aandeelhouder ruimer belonen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell gaat zijn aandeelhouders beter belonen nu het gewenste schuldniveau in het vizier is. Dit maakte de energiereus woensdag voorbeurs bekend. "Een sterke kasstroom ondersteunt aanvullende uitkeringen aan de aandeelhouder in de tweede helft van 2021", aldus Shell. Shell benadrukte de sterke prestaties, zowel operationeel als financieel, in combinatie met de verbeterde macro-economische vooruitzichten. Dit leidde tot een verdere verlaging van de schuld in het tweede kwartaal. Mits de board goedkeuring verleend, wil Shell de uitkering aan aandeelhouders verhogen naar 20 tot 30 procent van de operationele vrije kasstroom vanaf het moment dat de cijfers over het tweede kwartaal worden gepubliceerd. Dan volgen ook de details van de verhoging. Shell wil de balans verder blijven versterken en zijn rating bij de kredietbeoordelaars stutten. Dit jaar zal Shell minder dan 22 miljard dollar investeren. Shell denkt in het tweede kwartaal tussen de 2,225 en 2,30 miljoen vaten olie per dag te hebben opgepompt. Het bedrijf is verder positief over de marketingmarges en voorziet dat de chemiemarges in lijn zullen zijn geweest met die in het eerste kwartaal. Op 22 juli wordt door Vara Research de analistenconsensus voor het tweede kwartaal gepubliceerd. Een week later, op 29 juli, geeft Shell de kwartaalcijfers vrij. Update: om meer informatie toe te voegen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

