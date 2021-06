Broker DeGiro biedt langere handel op Tradegate aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: DeGiro

(ABM FN) DeGiro biedt klanten binnen enkele weken de mogelijkheid om te handelen op Tradegate Exchange. Dit maakte de broker dinsdag bekend. Tradegate biedt volgens DeGiro meer dan 10.000 effecten uit de hele wereld, zonder bijkomende beurskosten en zonder courtage. Beleggers kunnen elke handelsdag van acht uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds handelen op Tradegate. De broker benadrukte dat er bij de handel op Tradegate geen sprake is van een verkoop van de orderflow. Maandag schreef het Financieele Dagblad op basis van de algemene voorwaarden van DeGiro nog dat het particuliere effectenorders van miljoenen klanten doorverkoopt aan het Duitse handelsplatform Tradegate. Door die constructie kan het voorkomen dat de broker de orders niet doorstuurt naar het platform met de beste prijs. "In tegenstelling tot eerdere onjuiste en misleidende berichtgeving in de pers, hebben wij nooit, en zullen wij ook nooit, order flow van onze klanten verkopen. Wij zullen altijd alles doen om onze klanten de beste producten en prijzen aan te bieden", zei CEO Muhamad Chahrour in een toelichting. "De toevoeging van de beurs is enkel een optie en met volledige vrije keuze. De klant bepaalt te allen tijde zelf of hij zijn order via Tradegate Exchange wil laten uitvoeren." ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

