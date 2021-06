Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel NN Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft het koersdoel voor NN Group verhoogd van 41,00 naar 43,00 euro, nadat de verzekeraar het nieuws bevestigde dat het onderdelen van de activiteiten van MetLife in Europa wil overnemen. Volgens een eerder bericht van persbureau Bloomberg gaat het om de activiteiten in Polen en Griekenland en zou NN Group 620 miljoen euro willen betalen. Naar mening van analist Jason Kalamboussis van KBC past het bod in de strategie van NN op zich te versterken in Centraal-, Oost- en Zuidoost-Europa, in de landen waar de verzekeraar al actief is. NN Group greep eerder naast de activiteiten van Aegon in deze regio, waar uiteindelijk Vienna Insurance Group een forse prijs voor neerlegde, en heeft ook al gekeken naar veel grotere kansen, zoals Aviva Polen, dat uiteindelijk voor 2,5 miljard euro naar Allianz ging, meldt de analist. KBC concludeert dat NN biedt op alle activiteiten die in de etalage worden gezet in deze regio, maar verstandig vasthoudt aan zijn rendementseisen. Dit moet uiteindelijk wel leiden tot een succesvolle uitbreiding in deze regio. Kalamboussis denkt dat NN een deel van de vermogensbeheertak zou kunnen verkopen en de opbrengst daarvan aanwenden voor een Oost-Europese deal. Overigens zou dit mogelijk slechts een gedeeltelijke verkoop kunnen worden en zou de 1,5 miljard euro aan mogelijke opbrengst die in de pers wordt genoemd daarmee te hoog zijn. Al met denkt KBC dat NN Group zijn strategie goed uitvoert en gaat het koersdoel omhoog op basis van de betere vooruitzichten en hogere waarderingen voor Asset Management en Centraal en Oost-Europa. Het advies voor NN blijft Accumuleren. Het aandeel NN steeg maandag 0,3 procent naar 40,47 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

