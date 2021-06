Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel Prosus Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag het koersdoel voor Prosus verhoogd van 113,00 naar 117,50 euro. Analist Joren Van Aken becijferde de intrinsieke waarde van Prosus op circa 214,5 miljard euro of 133 euro per aandeel, hetgeen een korting van 38 procent betekent ten opzichte van de huidige koers. De analist wees op schattingen van Deloitte, waarin wordt uitgegaan van een waardering van ongeveer 33 miljard euro voor de e-commerce portefeuille van Prosus. "Gezien de financiële informatie over deze private bedrijven beperkt is, gebruiken we waarderingen van sectorgenoten als vergelijking", aldus Van Aken. Degroof mikt op een waardering van de e-commerce-activiteiten van ruim 26 miljard euro. Voor maaltijdbezorging, exclusief Delivery Hero, verwacht Degroof een omzetgroei dit jaar van 35 procent. Van Aken noemde dit evenwel een conservatieve schatting, gezien de gemiddelde groei 108 procent is geweest in de afgelopen drie jaar. Van Aken houdt echter rekening met een groeivertraging nu restaurants weer opengaan. Voor Classifieds, Payments en Etail wordt uitgegaan van een omzetgroei van 25 procent. EdTech wordt op kostprijs gewaardeerd. Wanneer de ramingen van Degroof worden verwerkt in de waardering van Prosus, dan komt Van Aken uit op een koersdoel van 154,00 euro. De analist hanteert evenwel een korting van 24 procent, waardoor het koersdoel 117,50 euro werd. "Gezien de huidige koers betekent dat een opwaarts potentieel van 43 procent, waardoor we het aandeel weer op de kooplijst zetten", aldus Van Aken. Sinds maandag had de analist het aandeel onder herziening. Daarvoor werd ook een koopaanbeveling gehanteerd. Het aandeel Prosus steeg woensdagochtend met 1,3 procent tot 82,93 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

