Jaarvergadering Value8 keurt alle agendapunten goed

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van Value8 hebben vrijdag tijdens de jaarvergadering alle punten van de agenda goedgekeurd. Dit meldde de beursgenoteerde investeerder dinsdagochtend. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft onder meer het jaarverslag en de jaarrekening 2019/2020 vastgesteld en ingestemd met het voorgestelde dividend van 0,16 euro, naar keuze in contanten of in cumulatief preferente aandelen. info@abmfn.nl

