Beursblik: geen verrassing bij Prosus Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) Prosus heeft in het afgelopen boekjaar sterk gepresteerd, maar dat was geen verrassing. Dit oordeelde analist Joren Van Aken van Degroof Petercam maandag. Van Aken ziet veel mogelijkheden voor Prosus om te diversifiëren op basis van de groei in onder meer maaltijdbezorging, betalingen en educatietechnologie in het afgelopen jaar. De recente investering in Stack Overflow en GoodHabitz bevestigen de "diversificatietrend", aldus de analist. "Het is goed om te zien dat Prosus ook de individuele waarderingen van andere assets naast Tencent en Mail.ru publiceerde", zo stelde Van Aken bovendien. "Hierdoor zullen beleggers beter begrijpen wat de portefeuille waard is en kan het aandeel dichter bij de intrinsieke waarde noteren." Degroof Petercam neemt in navolging van de jaarresultaten het koopadvies en koersdoel voor Prosus opnieuw onder de loep. Het aandeel Prosus koerste maandagmiddag 0,2 procent hoger op 84,39 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.