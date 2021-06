Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten, waarmee de verliezen van eerder op de dag vanwege de sterke dollar in de loop van de handelsdag werden goedgemaakt. De Amerikaanse dollar en olieprijzen bewegen vaak tegengesteld van elkaar. Een sterkere dollar, maakt in dollar uitgedrukte olie duurder voor niet-dollarhouders. Op weekbasis sloot de ruwe olieprijs 1 procent hoger. WTO bereikte woensdag zijn hoogste prijs in tweeënhalf jaar, maar begon te dalen als gevolg van de sterke dollar, nadat de Fed meldde de rente eerder te verhogen dan gepland vanwege de stijgende inflatie. "De sterkte van de dollar na de agressieve verschuiving van de Fed domineert de oliemarkt", zei analist Sophie Griffiths van Oanda. "De bullish trend in olie blijft intact, dankzij optimisme rond de vraagvooruitzichten", voegde zij toe. Daarnaast vinden vandaag de Iraanse presidentsverkiezingen plaats. Hoewel bij de stemming een hardliner de gematigde Hassan Rouhani zou kunnen verdrijven, betekent de steun van de opperste leider van Iran [voor de besprekingen] dat "een verandering van president naar verwachting de nucleaire besprekingen niet zal doen ontsporen", zei marktanalist Helge Andre Martinsen van DNB Markets. Oliedienstverlener Baker Hughes rapporteerde vrijdag voor de tweede opeenvolgende week een wekelijkse stijging van het aantal operationele olieboorinstallaties in de VS. Het concern zei dat het aantal actieve Amerikaanse boorplatforms afgelopen week met acht is gestegen tot 373 platforms. Het totaal aantal actieve Amerikaanse boorplatforms, inclusief de platforms die naar gas boren, steeg met negen tot 470 platforms. Een julifuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 0,8 procent, ofwel 0,60 dollar, hoger op 71,64 dollar op de New York Mercantile Exchange. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.