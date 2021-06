Beursupdate: bescheiden plus voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef woensdag dicht bij huis in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve later vandaag. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,2 procent op 732,15 punten.

“Voorzichtigheid zal het sleutelwoord zijn op de financiële markten, in afwachting van de verklaring van de Federal Reserve vanavond en de boodschap van [voorzitter Jerome] Powell na enkele vrij uiteenlopende macrocijfers”, aldus hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING willen beleggers vooral antwoord op de vraag of de Fed intern al heeft gesproken over tapering en of de verwachtingen van individuele Fed-leden zijn veranderd.

"Als we afgaan op de reactie van de Fed op de laatste hoge inflatiecijfers, houden ze vol aan de stelling dat deze slechts tijdelijk is. En als we kijken naar het trage herstel op de Amerikaanse arbeidsmarkt, zou je mogen verwachten dat de Fed het gaspedaal diep ingedrukt houdt", aldus Wiersma. De kans is volgens ING dan ook groot dat de markt tot augustus, bij de vergadering van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole, moeten wachten op een aankondiging van de verandering in het ruime beleid van de Fed.

Wiersma ziet dat er vandaag "toch wat spanning" heerst voor het rentebesluit vanavond.

"Op een gegeven moment zal er een signaal komen dat het huidige ruime monetaire beleid zal worden afgebouwd", aldus Richard Hunter van Interactive Investor.

De euro/dollar noteerde op 1,2127. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2128 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er ook 1,2128 op de borden. De olieprijzen stegen met 0,2 procent verder.

Naast het rentebesluit kijken beleggers vandaag onder meer uit naar de wekelijkse olievoorraden in de VS en verwerken zij Britse inflatiecijfers. De prijzen in het VK stegen op maandbasis met 0,6 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen trok onder meer Just Eat Takeaway.com de kar met een plus van 1,0 procent. Prosus won 1,4 procent. ArcelorMittal en ASMI leverden juist tot 3 procent in.

In de AMX won OCI 1,0 procent op 22,46 euro. Morgan Stanley verhoogde het koersdoel voor OCI van 23,00 naar 26,50 euro met handhaving van het Overwogen advies. Het nieuwe koersdoel wordt ingegeven door de gunstige vooruitzichten voor de winstgevendheid en de toekomstige kasstroom. OCI profiteert volgens Morgan Stanley nog altijd van de prijsstijgingen voor stikstof en methanol.

Verder stegen PostNL en JDE Peet's 0,7 en 0,6 procent. JDE Peet's heeft het Australische Campos Coffee ingelijfd. Financiële details werden niet prijsgegeven.

Eurocommercial Properties droeg de rode lantaarn met een min van 1,5 procent.

Onder de kleine aandelen won Acomo 0,7 procent, terwijl Vivoryon 2,4 procent verloor.