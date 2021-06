Prosus neemt meerderheidsbelang in GoodHabitz Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Prosus heeft een meerderheidsbelang genomen in GoodHabitz, waarmee een investering is gemoeid van 212 miljoen euro. Dit maakte de Zuid-Afrikaanse investeerder met een notering aan het Damrak dinsdagochtend bekend. Het Nederlandse GoodHabitz biedt online trainingen aan voor bedrijven. Het bedrijf werd opgericht in 2011 en is inmiddels actief in tien Europese landen en winstgevend. Met de investering in GoodHabitz wil Prosus het bedrijf helpen bij de uitbreiding naar nieuwe markten. Educatie technologie is één van de speerpunten waarin Prosus belegt. Het aandeel Prosus sloot maandag 0,3 procent lager op 85,29 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.