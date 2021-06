Beursblik: Bank of America haalt Randstad van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het koopadvies op Randstad ingeruild voor een Neutraal advies. Dit bleek uit een sectorrapport van de Amerikaanse bank over de Europese uitzendbranche. De analisten geven de voorkeur aan de Zwitserse sectorgenoot Adecco, waarvan het aandeel momenteel met een korting van 15 procent verhandelt ten opzichte van Randstad. Het aandeel Randstad is in de afgelopen twaalf maanden zo'n 58 procent in waarde gestegen, aldus Bank of America, dat een koersdoel heeft van 68 euro. Het aandeel Randstad sloot vrijdag op 64,70 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

