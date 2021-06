Video: groei blijft aandelen hoger zetten maar inflatie wat minder Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De trend op de aandelenmarkten blijft positief, maar zwakt wel licht af. Dit zei senior beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen voor de camera van ABM Financial News. "We komen uit een fase waarbij de economische groei en inflatie positief waren voor aandelen. De groei is dat nog steeds, maar inflatie is dat wat minder", aldus Van Leenders. De beleggingsstrateeg voorziet een gematigder positieve trend. "Het voordeel daarvan is dat de waardering van aandelen langzamerhand wat minder extreem zal worden", zei hij. Klik hier voor: groei blijft aandelen hoger zetten maar inflatie wat minder ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

