Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Ahold Delhaize

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor het aandeel Ahold Delhaize verhoogd van 22,90 naar 24,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de zakenbank. Berenberg greep in de analyse terug op de resultaten over het eerste kwartaal die beduidend beter waren dan verwacht. De bank denkt dat het bedrijf in staat moet zijn de toegenomen concurrentie en oplopende voedselprijzen het hoofd te bieden met kostenbesparingen en oplopende verkoopvolumes. Een belangrijk aspect in de toekomstige resultaatvorming bij de onderneming is volgens Berenberg de verwachte toename in de online verkoop, waardoor de marges naar verwachting onder druk komen te staan. De onderneming heeft zijn outlook voor 2021 verhoogd en Berenberg merkte op dat Ahold Delhaize vrijwel altijd conservatief is in zijn vooruitzichten. Berenberg rekent voor 2021 op een 15 procent hogere winst per aandeel in vergelijking tot de winst in 2019. Ahold zelf mikt op een winstgroei van 10 tot 15 procent. Het aandeel Ahold Delhaize sloot donderdag op een groen Damrak 0,6 procent hoger af op 24,67 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

