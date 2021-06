AEX hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met winst gesloten, na een rentebesluit van de Europese Centrale Bank en een inflatiecijfer uit de VS.



De AEX index steeg 0,4 procent tot 725,45 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,5 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 0,3 procent. De ECB handhaafde conform de verwachting de belangrijkste rentes en handhaafde ook het opkoopprogramma van obligaties. De centrale bank herhaalde dat de netto aankopen het komende kwartaal in een aanzienlijk hoger tempo zullen blijven plaatsvinden dan tijdens de eerste maanden van dit jaar. In een toelichting op het besluit herhaalde voorzitter Christine Lagarde de visie van de centrale bank dat de stijgende inflatie is te wijten aan tijdelijke factoren. De centrale bank verhoogde zijn inflatieprognose voor 2021 en 2022 naar respectievelijk 1,9 en 1,5 procent. De inflatieprognose voor 2023 werd gehandhaafd op 1,4 procent. Dat is onder de krap 2 procent die de ECB nastreeft. Daarnaast gaf de centrale bank nieuwe economische groeiprognoses af. Voor 2021 voorziet de centrale bank een groei van 4,6 procent, waar in maart nog werd uitgegaan van een groei van 4,0 procent. Voor 2022 verhoogde de centrale bank zijn groeiprognose naar 4,7 procent, terwijl in maart nog werd uitgegaan van een groei van 4,1 procent. Volgens analist Ima Sammani van Monex Europe balanceert de ECB tussen een groeiversnelling van de eurozone economie en een dovish retoriek. "Met een opwaartse herziening van de [economische] groei in 2021 en 2022, compenseerde Christine Lagarde eventuele overloopeffecten die dit zou hebben op de verwachtingen van beleidsverstrakking door de inflatieprojecties van de ECB te lezen", zei Sammani. Een tweede punt van focus waren de Amerikaanse inflatiecijfers, die in mei iets sterker stegen dan verwacht. Op maandbasis tegen de consumentenprijzen met 0,6 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een stijging met 5,0 procent. Volgens analist Robbert Manders van IG Nederland zouden de cijfers de Federal Reserve er wel eens toe kunnen aanzetten om toch eerder een verkrapping van zijn soepele monetaire beleid te overwegen. Klik hier voor: Amerikaanse inflatiecijfers dwingen Fed tot taperen Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek dat de Nederlandse industrie in april 12,7 procent meer heeft geproduceerd dan een jaar eerder. Afgezet tegen april 2019, toen er nog geen sprake was van een coronapandemie, steeg de productie met 1 procent. De Franse industriële productie daalde onverwacht met 0,1 procent, terwijl de productie op jaarbasis 5,5 procent lager uitviel. De euro/dollar noteerde op 1,2165. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,2180 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,2178 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 0,5 procent hoger. De OPEC heeft de verwachte groei van de vraag naar olie in 2021 ongewijzigd gelaten op 6 miljoen vaten per dag. Dit bleek donderdag uit het maandrapport van het oliekartel. Stijgers en dalers



In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 14 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door KPN met een plus van 1,8 procent, gevolgd door ASMI en ASML met winsten van respectievelijk 1,2 procent en 1,6 procent. Unibail-Rodamco-Westfield verloor 2,4 procent, na een koerssprong op woensdag. Adyen daalde 0,8 procent, terwijl NN Group 0,7 procent verloor. Besi steeg 0,7 procent, nadat de Duivense toeleverancier van de halfgeleiderindustrie de doelstellingen voor de lange termijn verhoogde. Zowel de omzet als de brutomarge schat Besi nu hoger in. Het aandeelv Just Eat Takeaway.com daalde 1,0 procent, nadat aandeelhouders van de Amerikaanse maaltijdbezorger GrubHub instemden met de overname door Just Eat Takeaway. In de AMX verloor Alfen 0,7 procent. Alfen is geselecteerd als hoofdleverancier van slimme laadstations voor de uitrol van een landelijk netwerk van laadstations voor elektrische auto's in Italië. Financiële details werden niet gegeven. PostNL ging aan kop in de Midkap en steeg 1,2 procent, Galapagos won 0,8 procent, terwijl Boskalis 2,3 procent daalde. Vastgoedfonds Eurocommercial Properties noteertde ex-dividend en gaf daarom 7,1 procent prijs. Basic-Fit steeg daarnaast 1,0 procent. De fitnessketen haalde 304 miljoen euro op met de uitgifte van converteerbare obligaties met een looptijd van 7 jaar.



In de AScX nam Acomo het voortouw. Het aandeel steeg 1,7 procent. Vatned bungelde met een verlies van 2,4 procent onderaan. Wereldhave daalde 1,9 procent, terwijl BAM 1,1 procent inleverde. Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,4 procent hoger op 4.236,18 punten. De Dow Jones index steeg 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,4 procent in het groen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.