Jefferies: beschermingsconstructie KPN blijkt opnieuw ondoordringbaar

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) Het nieuws van het Financieele Dagblad dat EQT en Stonepeak hun overnamepoging van KPN definitief staken, is geen verrassing. Dit stelde analist Ulrich Rathe van Jefferies dinsdag. Het toont volgens de analisten opnieuw dat de beschermingsconstructie van KPN ondoordringbaar lijkt. "In ons commentaar op het zich ontvouwende overnamespel van de private equity bedrijven, hebben we herhaaldelijk gesuggereerd dat KPN's aandeelhoudersverdediging formidabel is", aldus Jefferies. Rathe is dan ook van mening dat een succesvolle overname van KPN alleen kan plaatsvinden wanneer een koper met een aanzienlijke premie komt of toezeggingen doet om verwatering voor aandeelhouders te voorkomen. Jeffiers heeft een Houden advies op KPN met een koersdoel van 2,74 euro. Het aandeel noteerde dinsdag 4,6 procent lager op 2,60 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

