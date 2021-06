Accsys moet fabriek in Hull zelf afbouwen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Accsys

(ABM FN-Dow Jones) Accsys meldt dat Engie Fabricom, de hoofdaannemer voor de bouw van de Tricoya-fabriek in het Britse Hull, zijn werkzaamheden neerlegt door overmacht als gevolg van de coronapandemie. De hoofdaannemer is van plan om binnen twee weken te vertrekken en Accsys zal nu mogelijk eerder dan verwacht de laatste bouwfase overnemen. De bouw van de fabriek is in de afrondende fase. "Accsys heeft er naar uitgekeken om meer controle over de site te verkrijgen en de fabriek zo snel mogelijk in bedrijf te stellen." Op 16 april meldde het bedrijf dat de opleveringsdatum voor de fabriek risico loopt door uitstel in verband met de uitdagingen die de coronacrisis tot gevolg heeft, wijzigingen in het ontwerp en de langer dan verwachte duur van de laatste fase. Accsys moet nog bepalen of het zelf de werkzaamheden afrondt, of dat het hiervoor een nieuwe aannemer zoekt. Zodra er duidelijkheid is over het tijdsschema en de kosten zal Accsys de markt hierover informeren. Later deze maand komt het bedrijf ook met voorlopige resultaten over het boekjaar dat op 31 maart afliep. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

