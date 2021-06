'Beursgang Shell-joint venture Raízen nabij' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Braziliaanse energiereus Raízen is van plan om in de komende dagen een beursnotering aan te vragen. Dit schreef persbureau Reuters op basis van documenten die werden ingediend bij toezichthouders. Raízen, dat onder meer ethanol produceert en een netwerk van benzinestations exploiteert, is een joint venture tussen Royal Dutch Shell en Cosan. Raízen liet weten niet langer een outlook af te geven, om de boekhouding in lijn te krijgen met die van auditors en adviseurs in relatie tot de mogelijke beursgang, aldus Reuters. Eind april van dit jaar werd al bekend dat Raízen vier zakenbanken in de arm had genomen om circa 13 miljard real, omgerekend ruim 2 miljard euro, op te halen met een beursgang. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

