Licht hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index wezen een uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent. Wall Street hield maandag de deuren gesloten vanwege de viering van Memorial Day en ook de Londense beurs was dicht vanwege een bank holiday. De Aziatische beurzen blijven vanochtend dicht bij huis.

Maandag verloor de AEX bij lage volumes nog 0,6 procent op een slotstand van 709,36 punten.

Op een nieuwsluwe handelsdag trokken Duitse inflatiecijfers gisteren de aandacht. De Duitse consumentenprijzen bleken in mei op jaarbasis te zijn gestegen met 2,5 procent, tegenover 2,0 procent in april. De verwachting van economen lag op 2,4 procent. Eerder in mei bleek de Amerikaanse inflatie in april flink in de lift te zitten

Centraal bankiers en economen voorzien evenwel dat de huidige hoge inflatie een tijdelijk fenomeen zal zijn, vanwege de ongekende vergelijkingsbasis.

Ondertussen komt de mondiale economie op stoom nu coronamaatregelen worden afgebouwd omdat steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Ook de Amerikaanse stimuleringsmaatregelen dragen daaraan bij, zei de OESO maandag.

De Parijse denktank stelde de verwachte groei voor de wereldeconomie opwaarts bij naar 5,8 procent in 2021, na een krimp van 3,5 procent in 2020. Dit zou de sterkste groei zijn sinds 1973. Over de Amerikaanse economie werd de OESO ook positiever ten opzichte van drie maanden geleden, met een verwachte groei van 6,9 in plaats van 6,5 procent.

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend binnen een bandbreedte van enkele tienden van een procent ten opzichte van het slot van maandag. De Chinese techgigant Tencent klimt wel 1,5 procent. Maandag won het aandeel al 3 procent. Het in Amsterdam genoteerde Prosus is grootaandeelhouder van Tencent.

De Amerikaanse olie-future zat vanochtend met een winst van 2 procent op 67,63 dollar duidelijk in de lift. De future op de Brent olieprijs doorbrak daarnaast de 70 dollargrens. Het muntpaar euro/dollar kwam niet van zijn plaats.

Beleggers hebben vandaag oog voor de vrijgave van de inkoopmanagersindices voor de industrie die in de loop van de dag in de eurozone en de VS worden vrijgegeven. Ook worden de voorlopige inflatiecijfers in mei in de eurozone vrijgegeven.

De Chinese industrie bleek vanochtend iets harder gegroeid in mei, terwijl de Japanse industrie een kleine groeivertraging toonde.

Bedrijfsnieuws

De omzet van recyclingsspecialist Envipco steeg van 7,8 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2020 naar 8,3 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2021, dankzij een sterke omzetgroei in Noord-Amerika, Zweden en Australië. Het EBITDA-resultaat steeg hierdoor van een verlies van 0,43 miljoen euro naar een winst van 3,37 miljoen euro.

EssilorLuxottica is bezig om ongeveer 350 winkels af te stoten om te voldoen aan mededingingswetgeving voor de overname van het Nederlandse Grandvision. Dit meldde persbureau Bloomberg maandagavond op basis van bronnen.

Sanderink Investments wil uiterlijk 4 juni starten met de uitkoopprocedure om de laatste aandelen Oranjewoud in handen te krijgen. Sanderink zal vorderen dat de rechters van de Ondernemingskamer de uitkoopprijs vaststellen op 6,10 euro per aandeel.

Alfen richtte samen met onder meer Fastned, de Universiteit van Eindhoven en VDL een consortium op om de transitie naar elektrisch rijden te versnellen.

NX Filtration heeft de intentie om deze maand een beursnotering aan te vragen in Amsterdam. Het bedrijf heeft als doel om voor 150 miljoen tot 165 miljoen euro aan nieuwe aandelen uit te geven. De opbrengst zal worden aangewend voor de verdere groei van de onderneming.

Slotstanden Wall Street van vrijdag

De S&P 500 steeg vrijdag 0,1 procent tot 4.204,11 punten, de Nasdaq won 0,1 procent bij een slot van 13.748,74 punten en de Dow Jones index eindigde 0,2 procent hoger op 34.529,45 punten.