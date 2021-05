NPM Capital lanceert bod op ICT Group Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ICT Group

(ABM FN-Dow Jones) Het consortium onder leiding van NPM Capital heeft het overnamebod op ICT Group met de publicatie van het biedingsbericht officieel gelanceerd. Dit bleek vrijdag uit een gezamenlijk persbericht met ICT Group. De aanmeldingsperiode start op 31 mei en eindigt op 23 juli van dit jaar. NPM Capital en ICT bereikten al eerder overeenstemming over het bod exclusief dividend van 14,10 euro per aandeel in contanten. Op 3 juni wordt een dividend uitgekeerd door ICT van 0,40 euro per aandeel. De ex-dividend notering was reeds op 14 mei. Zowel raad van bestuur als de raad van commissarissen bevelen aandeelhouders het bod aan. Op 9 juli van dit jaar houdt ICT Group een aandeelhoudersvergadering waar het bod zal worden besproken. Aandeelhouders Teslin en Mavawe, die belangen hebben van respectievelijk 19,3 procent en 6,4 procent in ICT, lieten al weten de overnamepoging te steunen. Na de overname heeft NPM een belang van 83 procent in ICT en Teslin 17 procent. De overname moet in het derde kwartaal van dit jaar worden afgerond. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

