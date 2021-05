AEX krabbelt wat op

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag lager gesloten. De AEX daalde 0,4 procent naar 708,36 punten.

In de middag herstelde de AEX van een dieptepunt op 706 punten tot een hoogste koers op ruim 711 punten. "We gaan in lijn met de Amerikanen mee", zag handelaar Daam-Martijn van Holst van ABN AMRO Oddo. Kort voor het slot leverde de AEX echter weer in.

Van Holst wees ook op de herbalancering van de MSCI, die voor de nodige volatiliteit zorgde.

In Duitsland bleek de consumenten iets minder negatief gestemd. Uit de VS kwamen tegenstrijdige data. Zo daalden de orders voor duurzame goederen onverwacht, maar namen de wekelijkse steunaanvragen ook sterker dan voorzien af.

De euro/dollar handelde op 1,2187. Olie werd iets duurder.

Stijgers en dalers

In de AEX ging ArcelorMittal 4,5 procent hoger. Volgens Van Holst van ABN AMRO profiteerde de staalreus van de oplopende grondstoffenprijzen.

ING won 3,1 procent en Randstad 2,8 procent.

Daar stonden verliezen van 2,0 en 2,4 procent voor Unilever en Philips tegenover.

Just Eat Takeaway kondigde een samenwerking met het Franse cateringbedrijf Sodexo aan. ING reageerde positief op deze aankondiging, "op een moment dat bedrijven steeds vaker hun werknemers voedsel willen aanbieden tijdens hun werkzaamheden, die op kantoor, maar ook thuis kunnen plaatsvinden". Van Holst ziet dat het aandeel Just Eat al geruime tijd onder druk staat en denkt dat dit zo blijft tot de aandeelhoudersvergadering van Grubhub op 10 juni. Dan moet duidelijk worden of de overname van de Amerikaanse maaltijdbezorger door Just Eat doorgaat. Het aandeel Just Eat daalde 0,4 procent.

In de Midkap ging AMG aan de leiding met een koerswinst van 4,2 procent. Net als ArcelorMittal profiteerde AMG van oplopende grondstoffenprijzen.

Galapagos won 4,0 procent, terwijl Fagron 1,8 procent daalde. Alychlo, dat in handen is van de Belgische miljardair Marc Coucke, deed 3,6 miljoen aandelen Fagron in de verkoop. De aandelen worden via een private plaatsing verkocht voor 18,10 euro per stuk, een korting van bijna 5 procent ten opzichte vanb de slotkoers op woensdag.

Flow Traders verloor 1,9 procent.

Bij de smallcaps ging Avantium 4,4 procent hoger. Het bedrijf ontvangt 1,78 miljoen euro subsidie voor technologieën waardoor de industrie minder broeikasgassen uitstoot, onder meer voor zijn Volta-technologie om koolstofdioxide om te zetten in bruikbare stoffen. CM.com steeg zelfs 5,0 procent.

Lucas Bols zag de definitieve jaarcijfers een koersplus opleveren van 1,4 procent. Na een verlies in het coronajaar denkt de CEO dit jaar weer winstgevend te zullen zijn.

NSI daalde 2,1 procent.

Bij de lokaal genoteerde aandelen won Ease2pay bijna 17 procent. De kwartaalcijfers en verhoging van de outlook door Renewi werd beloond met een koerswinst van 2,6 procent.

Tussenstanden Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op het Damrak stegen de Amerikaanse beurzen enkele tienden van een procent.