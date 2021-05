Fugro vernieuwt contract met Atlantic Shores Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft een nieuw contract gesloten met Atlantic Shores, voor het leveren van 'live' metingen van de wind en oceaanbewegingen voor de kust van de Amerikaanse staat New Jersey. Dat meldde de Nederlandse maritieme bodemonderzoeker dinsdag, zonder financiële details te geven. Het contract geldt voor twee jaar en is de derde contractvernieuwing tussen de twee partijen na een goed verlopen 2020, stelde Fugro. Eerder werd de samenwerking in geofysische en geotechnische metingen al verlengd. De metingen staan in dienst van de bouw van toekomstige windparken voor de kust van New Jersey. Het veldwerk duurt tot midden juli en wordt gedaan door vijf vaartuigen, waarvan drie van Fugro. Windmolenpark Atlantic Shores kan vanaf eind 2027 tot 3 gigawatt aan windenergie leveren voor de Amerikaanse staat, die in 2030 de helft van zijn stroomverbruik hernieuwbaar wil hebben gemaakt. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

