Beursblik: Shell zet positief stapje in groenere koers

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell heeft met de verkoop van het belang van 50 procent in de raffinage-activiteiten van Deer Park aan Pemex een positieve stap gezet. Dit blijkt dinsdag uit een analyse van ING. ING vond de stap verrassend, maar logisch. Toch maakt de transactie op het grote geheel geen zichtbaar verschil. De bank schat dat Shell zijn doelstelling om dit jaar voor 4 miljard dollar te desinvesteren eenvoudig haalbaar is, gezien de recente aankondigingen. Dat impliceert volgens ING ook dat de doelstelling voor de schuldreductie naar 65 miljard dollar meer en meer in beeld komt. En dat geldt volgens de bank ook voor de aangekondigde herstart van een inkoop van eigen aandelen. ING heeft een Houden advies voor het aandeel Shell met een koersdoel van 16,50 euro. Het aandeel noteerde dinsdag op een groen Damrak 0,6 procent lager op 16,36 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

