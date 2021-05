Beursblik: ING verhoogt koersdoel Brunel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor het aandeel Brunel International verhoogd van 14,25 naar 14,75 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de bank. Daarin koppelde de bank het hogere koersdoel aan de lichte verhoging van de taxaties na de beter dan verwachte resultaten over het eerste kwartaal. Die update kenmerkte zich door een sterke productiviteit, aldus analist Marc Zwartsenburg. ING verwacht dat de versnelling in de resultaatvorming nog moet komen, daar de gevolgen van de coronacrisis nog invloed hebben, ook in het tweede kwartaal. Met een eenvoudiger vergelijkingsbasis en het laatcyclische karakter van Brunel lijkt de versnelling in het tweede halfjaar zichtbaar te worden. Voor de periode 2022 tot en met 2025 moet het strategisch plan van het bedrijf leiden tot een sterke operationele dynamiek. Het aandeel Brunel noteerde donderdag op een groen Damrak 4,2 procent hoger op 11,02 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

