Beursblik: Bitcoin onderuit na Chinese waarschuwing

(ABM FN-Dow Jones) De prijs van een bitcoin kelderde woensdag met tientallen procenten en trok andere cryptovaluta met zich mee, nadat de Chinese centrale bank zou hebben gewaarschuwd tegen het gebruik van digitale valuta als betaalmiddel.

Bitcoin koerste woensdag circa 15 procent lager naar 36.000 dollar, maar de koers was zeer volatiel. Eerder op de dag werd een dieptepunt bereikt op minder dan 32.000 dollar.

Sinds begin februari was de koers niet onder 40.000 dollar gezakt.

Ether, een andere cryptomunt, werd 30 procent minder waard op 2.460 dollar, na een piek boven 4.000 dollar begin mei. Ook Ripple en Dogecoin gingen fors onderuit.

Econoom Teunis Brosens van ING zei tegen ABM Financial News niet zeker te weten of er nu één nieuwsbericht verantwoordelijk was voor de sterke bewegingen op woensdag. Hij denkt zelf dat de nasleep van de geruchten dat Elon Musk de Tesla-bitcoins zou willen verkopen, zeker nog een rol speelde.

Dan was er de waarschuwing van de Chinese centrale bank, maar volgens sommigen is dat slechts een herhaling van eerdere uitspraken.

Ook de Amerikaanse toezichthouder OCC deed een duit in het zakje, aldus Brosens, door te zeggen dat men zich tot nu toe welwillend had opgesteld met het bewaren van cryptomunten door banken, in het kader van financiële innovatie, maar dat men die welwillende houding nu toch wel wilde evalueren.

Volgens Brosens is het belangrijkste verschil tussen de cryptomarkt en traditionele markten dat je op de meer volwassen financiële markten een bredere mix hebt van langetermijnbeleggers en meer kortetermijnbeleggers, tot aan flitshandelaren. In de cryptomarkt zitten aan de ene kant veel "gelovers" die kopen en vasthouden, en aan de andere kant veel speculanten, die het daghandelen met de volatiele munten ook als een spelletje zien. Bemiddelende partijen zoals hedgefunds die vaak kopen op de dip ontbreken misschien in deze markt nog.

"Er is een groep beleggers bijgekomen met niet heel veel ervaring, en dit kan leiden tot kuddegedrag, waarbij iedereen hard naar de uitgang holt", zei Brosens. "Dan kan het hard gaan."

Overigens staat de koers van de bitcoin nog hoger dan in februari, en hebben al veel mensen geroepen dat er een correctie zat aan te komen, zei Brosens.

De waarschuwing van de Chinese centrale bank werd gegeven op het WeChat-account, meldden analisten en media. "De Chinese Volksbank gaf gisterenavond in Azië een waarschuwing over een opleving van speculatie in virtuele munten", zei Jeffrey Halley van Oanda in een rapport. "China kondigde aan dat financiële instellingen en betaalbedrijven niet mogen handelen in virtuele munten. Het verhaal kreeg weinig aandacht gisteren maar lijkt vanmorgen tractie te krijgen."

De Chinese centrale bank zou ook hebben gezegd dat virtuele munten geen betaalmiddel zijn en dus ook niet zo mogen worden gebruikt. China joeg in 2017 al bitcoin-miners het land uit en zou intussen zelf werken aan een digitale yuan.

Eerder deze week daalde de koers van bitcoin al fors na speculatie dat Elon Musk de bitcoin-beleggingen van Tesla zou willen verkopen. Later zei Musk dat dit niet het geval was.

"Veel beleggers vrezen dat we een nieuwe crypto-winter kunnen ingaan", zoals in 2017 ook gebeurde, "en dat het lang kan duren voordat de Bitcoin-koers herstelt, omdat de cyclus van optimisme voorbij is", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.