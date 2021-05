Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag lager gesloten, na een signaal dat er progressie zit in het internationale overleg over het kernwapenprogramma van Iran. De junifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,2 procent lager op 65,49 dollar op de New York Mercantile Exchange. De Perzische afdeling van nieuwszender BBC tweette dat er progressie was geboekt en dat er woensdag belangrijk nieuws zou worden aangekondigd, op basis van een uitspraak van de Russische gezant naar de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties Michaïl Oeljanov. Deze leek de suggestie van een doorbraak te willen temperen met een tweet dat er "aanzienlijk progressie" geboekt is maar dat er "onopgeloste kwesties overblijven." Maandag steeg de olieprijs nog naar het hoogste niveau in twee jaar tijd, maar dit is nu vertraagd door de mogelijke doorbraak in Iran, zei Phil Flynn van The Price Futures Group. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

