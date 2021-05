Walmart overtreft verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) Walmart heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet en zelfs beduidend meer winst geboekt en verhoogde de outlook voor heel dit jaar. Dit bleek dinsdag uit de publicatie van de resultaten van de Amerikaanse supermarktketen.

CEO Doug McMillon sprak dan ook van een erg sterk kwartaal. "Ons optimisme is hoger dan aan het begin van het jaar", voegde de topman toe. "In de VS willen klanten duidelijk er op uit en winkelen."

De aangepaste winst per aandeel kwam in de drie maanden tot en met 30 april van dit jaar uit op 1,69 dollar per aandeel. Dat was aanzienlijk beter dan de 1,21 dollar waar de consensus van FactSet op had gerekend.

De omzet van Walmart steeg op jaarbasis met 2,7 procent naar 138,1 miljard dollar. Tegen constante wisselkoersen stegen de verkopen met 2,1 procent en de vergelijkbare omzetgroei bedroeg in de VS 6,0 procent. In de VS steeg de online omzet met 37 procent.

De operationele winst van Walmart steeg met 32,3 procent naar 6,9 miljard dollar, terwijl de aangepaste operationele winst tegen constante wisselkoersen met 31,3 procent toenam.

Aandeleninkoopprogramma

Walmart heeft een aandeleninkoopprogramma lopen ter waarde van in totaal 20 miljard dollar, waarvan nog 17,6 miljard dollar resteert.

Outlook

Voor het lopende boekjaar gaat de onderneming uit van een geconsolideerde omzet tegen constante wisselkoersen die tot minder dan 5 procent terugloopt. Eerder ging het bedrijf hiervoor uit van een daling. Exclusief desinvesteringen wordt nu uitgegaan van een stijging van de geconsolideerde omzet met 1 tot 5 procent tegen een stijging met enkele procenten voorheen.

De winst per aandeel voor het gehele jaar zal nu 6 tot 10 procent hoger liggen dan een jaar eerder. De oude verwachting lag op een lichte daling van de winst per aandeel.

Het aandeel Walmart noteerde dinsdag in de elektronische handel voorbeurs 3 procent hoger.