Groene opening op Wall Street in verschiet

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag hoger van start. Rond lunchtijd noteerde de future op de S&P 500 index 0,3 procent hoger en die voor de Nasdaq 0,7 procent. In de Verenigde Staten komen vandaag alleen de woningbouw en bouwvergunningen over april naar buiten. "Hoewel cijfers over de Amerikaanse woningbouw en bouwvergunningen van vanmiddag doorgaans geen directe impact hebben op de beurskoersen, zijn de cijfers toch een deel van de puzzel in het herstel van de Amerikaanse economie", aldus analisten van SEB. Volgens valutahandelaar Stéphane van der Meer van Ebury ligt het zwaartepunt deze week in de tweede helft met donderdag de wekelijkse steunaanvragen in de Verenigde Staten en vrijdag de inkoopmanagersindices. "Woensdag volgen de notulen van de meest recente vergadering van de Federal Reserve, maar daar verwachten we geen nieuwe inzichten uit", aldus Van der Meer. De euro/dollar handelde op 1,2209. De tienjaarsrente in de VS noteerde op 1,6450 procent. Olie werd ruim een half procent duurder. Bedrijfsnieuws Topbelegger Michael Burry heeft een grote shortpositie opgebouwd in Tesla ter waarde van meer dan een half miljard dollar. Dit bleek maandagavond uit documenten die bij toezichthouder SEC werden ingediend. Na een verlies van ruim 2 procent maandagavond, lijkt het aandeel dinsdag opnieuw lager te gaan openen. Vanmiddag openen Macy's en Walmart de boeken. Home Depot beet het spits al af, met tientallen procenten stijging van zowel de omzet als de winst in het afgelopen kwartaal. De winst viel daarbij ook hoger uit dan verwacht. Het aandeel opent vermoedelijk 2 procent hoger. De Chinese internetreus Baidu lijkt op Nasdaq bijna 4 procent hoger te openen. Slotstanden De S&P 500 daalde maandagavond met 0,3 procent tot 4.163,29 punten, de Dow Jones-index leverde 0,2 procent in op 34.327,79 punten en techbeurs Nasdaq sloot tot 0,4 procent in het rood op 13.379,05 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

