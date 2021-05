Beursblik: ING verhoogt koersdoel PostNL Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft dinsdag het koersdoel voor PostNL verhoogd van 4,75 naar 5,50 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Marc Zwartsenburg verhoogde het koersdoel na de sterker dan voorziene resultaten in het eerste kwartaal van dit jaar en de “significante verhoging” van de outlook voor heel dit jaar. Ook blijft het aandeel op de favorietenlijst van de bank staan, omdat Zwartsenburg verwacht dat de kans groot is dat PostNL ook in het tweede kwartaal de verwachtingen zal overtreffen en dat het postbedrijf vermoedelijk beduidend beter zal presteren dan de onderkant van de afgegeven outlook voor heel 2021. Daarbij is er ook ruimte om de analistenverwachtingen te overtreffen, denkt ING, en is er tevens opwaarts potentieel voor de jaren 2022 tot en met 2024. Verder noemde Zwartsenburg de waardering van PostNL "zeer aantrekkelijk". Het aandeel PostNL koerste dinsdagochtend 1,7 procent hoger op 4,41 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.