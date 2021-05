Vodafone maakt weer winst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vodafone heeft in het gebroken boekjaar 2021 weer winst behaald, waarbij lagere kosten compenseerden voor een omzetdaling. Dit bleek dinsdagochtend uit cijfers van het Britse telecombedrijf. In het afgelopen jaar, dat liep tot 31 maart, boekte Vodafone een brutowinst van 4,4 miljard euro tegen 795 miljoen euro een jaar eerder. Onder de streep restte een nettowinst van 112 miljoen euro, terwijl er een jaar eerder nog een verlies van 920 miljoen euro in de boeken stond. De aangepaste EBITDA daalde evenwel met 1,2 procent tot 14,4 miljard euro, terwijl de omzet met 2,6 procent terugliep naar 43,8 miljard euro. Analisten die bijdroegen aan de consensus mikten op een aangepaste EBITDA van 14,5 miljard euro bij een omzet van 43,6 miljard euro. Vodafone verwacht voor het lopende boekjaar een aangepaste EBITDA van 15 tot 15,4 miljard euro bij een aangepaste vrije kasstroom van minstens 5,2 miljard euro. Het telecombedrijf wil net als vorig jaar een dividend uitkeren van 0,09 euro per aandeel. De nettoschuld bedroeg eind van het boekjaar 40,5 miljard euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

