AEX vermoedelijk hoger van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,8 procent. Op Wall Street gaf de S&P 500 index maandagavond 0,3 procent prijs, terwijl de Aziatische beurzen vanochtend juist groen kleuren.

Maandag maakte de AEX nog een pas op de plaats op een slotstand van 703,22 punten. Het Damrak lastte een adempauze in nadat vorige week de aandelenmarkten nog onder druk kwamen te staan door oplopende Amerikaanse inflatiecijfers en de impact die dat op de rente kan hebben.

Op Wall Street wist de S&P 500 index maandagavond bij de slotzoemer de verliezen binnen de perken te houden, net als techbeurs Nasdaq.

Zorgen over de sterk oplopende inflatie blijven evenwel onverminderd boven de markt hangen en beleggers kijken vooral uit naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, die op woensdag verschijnen, om meer zicht te krijgen op de visie van de leden van de centrale bank op de prijsdruk in de huidige herstelfase waarin de Amerikaanse economie zich bevindt.

Diverse Fed-leden hebben tot dusver de huidige prijsdruk afgedaan als tijdelijk, zelfs nadat vorige week bleek dat de Amerikaanse inflatie in april tot het hoogste niveau sinds 2008 steeg. Woensdag wordt duidelijk of de inflatie in Europa net zo hard oploopt als in de VS.

Vorige week steeg de Amerikaanse tienjaarsrente even tot 1,70 procent. Maandag noteerde de lange rente op de Treasuries op 1,64 procent. In Nederland noteert de tienjaarsrente sinds vorige week voor het eerst sinds mei 2019 niet langer negatief.

Azië en olie

Het sentiment in Azië is vanochtend positief. In Japan bleek de economie in het afgelopen kwartaal harder te zijn gegroeid dan verwacht en de Nikkei index in Tokio klimt meer dan 2 procent. De Hang Seng index in Hongkong en de KOSPI index in Seoel winnen daarnaast meer dan 1 procent.

De beurs in Taiwan is de laatste dagen in een achtbaan terecht gekomen. Maandag gaf de Taiex index meer dan 3 procent prijs, nadat door een heropleving van het aantal coronabesmettingen extra restricties in het land werden ingevoerd, terwijl de index vanochtend juist 5 procent weet te winnen.

De Amerikaanse olie-future koerste vanochtend enkele tienden van een procent hoger, nadat de future op een vat West Texas Intermediate maandagavond al 1,4 procent duurder werd op 66,27 dollar.

"Beleggers hebben oog voor de lange termijn en kijken naar het voorziene herstel in de vraag in de VS, Europa en een groot deel van Azië", aldus Robbie Fraser van Schneider Electric. Ook dollarzwakte droeg bij aan hogere olieprijzen.

Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend op 1,2170. Vrijdag stond er nog een stand van 1,2077 op de borden.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de economische groei in het afgelopen kwartaal in de eurozone. Morgen staan beleggers echter pas echt op scherp met de vrijgave van de inflatiecijfers uit Europa en de Fed-notulen.

Bedrijfsnieuws

Unibail-Rodamco-Westfield haalde 1,25 miljard euro op met de plaatsing van obligaties.

Boskalis ontving een definitieve gunning voor een omvangrijke dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling.

Berenberg verhoogde het advies voor Alfen van Houden naar Kopen, waarbij het koersdoel van 75,00 naar 76,00 euro ging.

De Amerikaanse maaltijdbezorger DoorDash lijkt plannen te hebben om in Duitsland actief te worden. Dit blijkt uit personeelsadvertenties die het bedrijf plaatste, aldus de Financial Times.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde maandagavond met 0,3 procent tot 4.163,29 punten, de Dow Jones-index leverde 0,2 procent in op 34.327,79 punten en techbeurs Nasdaq sloot tot 0,4 procent in het rood op 13.379,05 punten.