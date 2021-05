Topbelegger Michael Burry bouwt flinke shortpositie in Tesla op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Topbelegger Michael Burry heeft een grote shortpositie opgebouwd in Tesla ter waarde van meer dan een half miljard dollar. Dit bleek maandagavond uit documenten die bij toezichthouder SEC werden ingediend. Burry, bekend van het boek en de film ‘The Big Short', bouwde een shortpositie op van 534 miljoen dollar tegen het einde van het eerste kwartaal. Het betreft putopties op 800.000 aandelen Tesla. Daarmee speculeert Burry op een koersdaling van Tesla. Burry liet in december al weten dat hij een shortpositie had opgebouwd in Tesla en noemde de koers van het aandeel toen "krankzinnig". Het aandeel Tesla daalde maandag ruim twee procent. In de elektronische handel nabeurs verloor het aandeel nog eens 0,9 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.