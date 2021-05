Olieprijs hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag gestegen tot het hoogste niveau sinds april 2019. Op een settlement van 66,27 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,4 procent duurder.

De olieprijzen kregen steun van signalen dat de vraag naar olie herstelt in de VS en dat ook de verwachtingen voor de vraag in Europa positief zijn.

"Beleggers hebben oog voor de lange termijn en kijken naar het voorziene herstel in de vraag in de VS, Europa en een groot deel van Azië", aldus Robbie Fraser van Schneider Electric.

Ook dollarzwakte droeg bij aan hogere olieprijzen, zo merkte marktanalist Troy Vincent van DTN op. "In combinatie met de fundamentele terugval in de mondiale voorraden in aanloop naar de zomer, zorgen deze factoren ervoor dat de Brent-prijzen comfortabel binnen de bandbreedte van 65 tot 72 dollar per vat blijven, ondanks enkele tegenvallende macro-economische cijfers", aldus Vincent.

Op vrijdag meldde Baker Hughes nog een toename van het aantal actieve boorplatformen in de VS met acht tot een totaalaantal van 352. "De olieproductie moet nog een betekenisvolle sprong maken in het licht van de hogere olieprijzen en zal in de komende weken nauwlettend in de gaten worden gehouden", aldus Fraser.

In de op één na grootste economie ter wereld, China, lijkt het economisch herstel wat te vertragen. De detailhandelsomzet steeg in april met 17,7 procent ten opzichte van vorig jaar, hetgeen beduidend minder is dan de stijging van 34,2 procent in maart. Bovendien steeg de industriële productie in april met 9,8 procent op jaarbasis tegen 14,1 procent in maart. Een vergelijkbaar beeld was ook te zien in de Amerikaanse cijfers over de detailhandel en industrie.

Toch heerst er volgens analisten optimisme op de oliemarkt, vanwege de verwachtingen voor de vraag naar olie in de tweede helft van dit jaar. Onder meer oliekartel OPEC en het Internationaal Energieagentschap verwachten dan een scherp herstel in de vraag.

"De situatie op de oliemarkt is momenteel aardig stabiel, waarbij een robuuste vraag compenseert voor een toegenomen productie van OPEC+ en Iran", aldus analist Eugen Weinberg van Commerzbank. Weinberg merkte op dat Iran zich waarschijnlijk klaarmaakt voor een afbouw van de sancties tegen het land door de Amerikanen, die werden ingevoerd vanwege het nucleaire programma van Iran.

"Zelfs de aanhoudende problemen in India, de op twee na grootste importeur van olie, kunnen het herstel in de vraag naar olie niet in de weg zitten", aldus Weinberg. Gezien de vele factoren die op korte termijn spelen, verwacht Weinberg echter een aanhoudende "volatiele zijwaartse beweging" voor de olieprijzen.