TIE Kinetix ontvangt afbetaling van lening Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: TIE Kinetix

(ABM FN-Dow Jones) TIE Kinetix heeft een volledige afbetaling van een lening ontvangen en heeft nieuwe aandelen uitgegeven in aansluiting op een conversie van warrants. Dit maakte het bedrijf uit Breukelen vrijdag bekend. De afbetaling betreft 3 miljoen euro en houdt verband met een lening die het verstrekte om de verkoop van een bedrijfsonderdeel te realiseren. Het bedrijf voegt het bedrag toe aan de reserves. TIE Kinetix rondde de verkoop van bedrijfsonderdeel Google-Ads-for-Channel en TCMA aan het Amerikaanse Impartner vorig jaar augustus af. De emissie van 20.284 aandelen vloeide voort uit een conversie van warrants voor in totaal 141.988 euro. Inmiddels staan er 1,66 miljoen aandelen TIE uit. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.